VIDEO | Iraani koroonaviirusesse haigestunud aseminister nägi juba enne pressikonverentsil haiglane välja

Harirchi pühkis näolt korduvalt higi ja jõi vett. Paberrätikuid tuli tema jaoks lausa juurde tuua.

Harirchi teatas sellel pressikonverentsil, et Iraanis on koroonaviirusesse surnud 12 inimest ja eitas, et neid on 50. Samuti teatas ta, et Iraani valitsus ei poolda karantiinimeetmeid.

Järgmisel päeval sai teatavaks, et Harirchi on ise koroonaviirusesse nakatunud ja on karantiinis.

Praeguseks on Iraanis surnuid ametlikult 22 ja nakatunuid 141.