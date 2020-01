VIDEO | Iraan tulistas üle 12 raketi USA sõjaväebaasidesse Iraagis! Ühes neis asuvad ka eestlased, aga rünnaku hetkel neid kohal polnud

Eesti kaitseväe kuueliikmeline meeskond asub Iraagi lääneosas, Bagdadist 250 kilomeetri kaugusel asuvas Al-Asadi õhuväebaasis. Enamik öise rünnaku rakette oli tulistatud just selle baasi suunas.

Rünnaku järel kehtestas USA lennukeeluala Iraani ja Iraagi kohal, et vältida võimalikku ohtu tsiviillennukitele.

Õhurünnak oli kättemaks Iraani revolutsioonikaardi eliitüksuse juhi, riigi nr 2 mehe kindral Qassim Suleimani tapmisele Iraagis Bagdadi lennujaamas USA vägede droonirünnakus eelmisel reedel.

Iraani revolutsioonikaardi rünnakujärgses avalduses öeldi, et "kättemaks on alanud", vahendas New York Times. "Seekord me vastame teile Ameerikas," lubas revolutsioonikaart rünnata ka USA territooriumi. Lisaks öeldi avalduses, et õhulööke võidakse anda ka Dubaile Araabia Ühendemiraatides ja Haifale Iisraelis.