VIDEO | Inglismaal leiti veokist 39 laipa

Politsei kutsus kohale kiirabi veidi enne kella 1.40 kohaliku aja järgi.

Surnukehad leiti Waterglade’i tööstuspargist Graysist.

Kõik 39 inimest tunnistati surnuks kohapeal ja mõrvas kahtlustatuna vahistati veoki juht, 25-aastane mees Põhja-Iirimaalt.

Surnuna leiti 38 täiskasvanut ja üks teismeline.

Usutakse, et veok tuli Bulgaariast ja sisenes Suurbritanniasse laupäeval Walesis asuva Holyheadi kaudu.

Politsei esindaja ütles, et surnukehi püütakse tuvastada, aga oodata on pikka protsessi.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas, et on sellest traagilisest intsidendist vapustatud.

„Ma saan regulaarselt uusi teateid ja siseministeerium teeb tihedat koostööd Essexi politseiga, kui me teeme täpselt kindlaks, mis on juhtunud. Minu mõtted on koos kõigi nendega, kes kaotasid oma elu ja armsaks peetud.”

Siseminister Priti Patel teatas, et on šokeeritud ja kurb.