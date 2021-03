VIDEO | India peaminister Modi lasi endale süstida ebapopulaarset kodumaist vaktsiini

Nüüd on Indias õigus vaktsiini saada üle 60-aastastel ja neil üle 45-stel, kellel on teatud haigused, vahendab Reuters.

India, mis on koroonaviiruse juhtumite arvult maailmas USA järel teisel kohal, on seni vaktsineerinud üle 12 miljoni tervishoiu- ja eesliinitöötaja.

„On märkimisväärne, kuidas meie arstid ja teadlased on teinud kiiret tööd, et tugevdada ülemaailmset võitlust Covid-19 vastu,” teatas Modi Twitteris, avaldades ka foto enda vaktsineerimisest New Delhi valitsuse haiglas. „Ma pöördun kõigi poole, kellel on õigus vaktsiini saada. Tehkem koos India Covid-19-vabaks!”

India valitsus teatas eelmisel nädalal, et laseb inimestel vaktsineerimiskeskuse valida. See tähendab sisuliselt valikut kodumaise Covaxini ja AstraZeneca vaktsiini vahel.

Vaktsineerimiskampaania on Indias edenenud aeglasemalt, kui oodati, sest tervishoiu- ja eesliinitöötajad ei ole India oma Covaxinist vaimustatud olnud. See võeti kasutusele ilma katsetuste viimase faasi efektiivsusandmeid avaldamata. Vaid umbes 11% Indias vaktsineeritutest on valinud Bharat Biotechi ja riikliku India Meditsiiniuuringute Nõukogu väljatöötatud vaktsiini.

Bharat Biotech on teatanud, et efektiivsusandmed Covaxini mõju kohta ligi 26 000 vabatahtlikule avaldatakse varsti. Ettevõtte ja India ravimiameti väitel on vaktsiin ohutu.