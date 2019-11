VIDEO | Iltalehti ajakirjanik: Hongkongi protestide tulipunktis käivad tänavalahingud üliõpilaste ja politsei vahel. Võimud ähvardavad pealetungiga www.DELFI.ee RUS 19

Täna on Hongkongis puhkenud varasemate päevadega võrreldes tõsisemad rahutused. Aktsioonide keskmes on kesklinnas asuv tehnikaülikool, mille tudengid on astunud korrakaitsjatega tänavalahingutesse.