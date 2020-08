VIDEO | Ihukaitsja viis Trumpi poole lause pealt minema, sest Valge Maja juures tulistati

„Väljaspool Valget Maja toimus tulistamine ja see näib olevat väga hästi kontrolli all. Ma tahaksin tänada Salateenistust alati kiire ja väga tõhusa töö eest,” ütles Trump naastes, vahendab CNN.

Salateenistus teatas oma avalduses eile õhtul, et intsident sai alguse, kui 51-aastane mees lähenes Salateenistuse töötajale.

„Kahtlusalune lähenes ohvitserile ja ütles ohvitserile, et tal on relv. Siis pööras kahtlusalune ümber, jooksis agressiivselt ohvitseri suunas ja eemaldas tõmbava liigutusega ühe objekti tema rõivastelt,” öeldakse avalduses. „Seejärel tõmbus ta laskeasendisse, nagu hakkaks relvast tulistama. Salateenistuse ohvitser kasutas siis oma relva, tabades isikut kehasse.”

Kaks korrakaitseallikat ütlesid CNN-ile, et haavata saanud isik oli relvastamata.

Salateenistuse teatel Valge Maja kompleksi mees sisse ei pääsenud ja keegi Salateenistuse kaitse all olev isik ohtu ei sattunud.

Trumpi esinemine katkestati aga harvanähtaval viisil. Nimelt oli Trumpil lause pooleli, kui Salateenistuse töötaja ruumi sisenes ja tal lahkuda palus.

„Vabandust?” küsis Trump.

„Astuge välja,” ütles agent.

„Oi,” ütles Trump enne ruumist lahkumist.

Pärast naasmist ütles Trump, et ta viidi Ovaalkabinetti.

„Ma tunnen end Salateenistusega väga ohutult. Nad on fantastiliselt inimesed. Nad on parimatest parimad. Nad ülimalt hästi väljaõpetatud,” rääkis Trump. „Nad tahtsid lihtsalt, et ma natukseseks ajaks kõrvale astuksin, et kindlustada, et väljas on kõik korras.”