VIDEO | Horvaatia pealinna tabas 6-magnituudine maavärin

Täna varahommikul kell 6.24 tabas Zagrebit algselt 5-magnituudiseks hinnatud maavärin, mille epitsenter oli 7 kilomeetrit pealinnast põhja poole.

GFZ värsketel andmetel oli maavärin 6-magnituudine ja tabas 10 kilomeetri sügavusel.

Mõnes linnaosas põhjustas maavärin ajutisi elektrikatkestusi. Tänavad on täis rususid ja mõned autod on saanud kahjustada, kui hoonetest lahti murdunud tükid nendele peale kukkusid. Ka Zagrebi kuulsa katedraali üks torn on märkimisväärselt kahjustatud.

Maavärina järellöööke oli linnas tunda veel enam kui tund pärast maavärinat.