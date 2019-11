VIDEO | Hongkongis tulistas politseinik meeleavaldajat

Videos on näha kuidas politsei on üht inimest kinni pidamas, ähvardades teda relvaga. Teine meeleavaldaja üritab ilmselt vahele astuda ja panna politseinikku relva ära panema, aga politseinik tulistab tesa alakehasse, vahendab Reuters.

Meeleavaldajad tekitasid täna päeval segadust Hongkongi ärikeskuses. Suurtele teedele püstitati barrikaade. Häiriti rongiliiklust ja nõuti üldstreiki. Mitmes kõrgkoolis jäi kogu õppetöö ära.

Hiina-meelse valitsuse vastased meeleavaldused on tavaliselt ägenenud alles õhtutundidel. On ebatavaline, et rahutused toimuvad ka päevasel ajal.

Eelmisel nädalal sai üks meeleavaldaja surma, kui inimesed politsei eest põgenesid.