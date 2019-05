VIDEO | Hongkongis puhkes parlamendis massikaklus

Üldjuhul konservatiivne äriringkond võttis samuti sõna eelnõu vastu. Rahvusvaheline Kaubanduskoda Hongkongis teatas, et seaduseelnõus on „suuri puudusi“, mis võivad tähendada, et inimesed kaotavad oma vabaduse, vara ja isegi elu.

Hongkong, millel on poolautonoomia, kuulub kommunistliku Hiina koosseisu alates 1997. aastast, kui Suurbritanniaga sõlmiti lepe „üks riik, kaks süsteem“, millega erihalduspiirkonnale lubati õigusi, mis Mandri-Hiinas ei kehti.

Ühisleppe kohaselt tuleb Hongkongi vabadusi Hiinal säilitada pool sajandit, ent hoolimata sellest, on juba praegu näha vabaduste piiramist seoses keskvõimu erinevate sammudega piirkonna valitsemisesse sekkumisel.