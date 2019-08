VIDEO | Hongkongi streik tõukas linna transpordikaosesse

Täna toimub Hongkongis kogu linna haarav streik, linna ühistranspordivõrgus oli hommikuse tipptunni ajal häired. Ka ei sõida maailma ühe tihedama liiklusega lennujaama ekspressrong ja tühistati ligi 200 lendu.





Lisaks ilmus Hongkongi juht Carrie Lam täna mitme eemalehoitud päeva järel taas meedia ette ja hoiatas, et linn seisab ohtliku olukorra lävel.

„Linn, mida me kõik armastame ja mida paljud meist on aitanud üles ehitada, seisab väga ohtliku olukorra lävel," sõnas Lam. Hongkongi juhi sõnul on protestijate vägivaldsus õõnestanud tõsiselt Hongkongi julgeolekut ja turvalisust.



Hongkongi juht Carrie Lam täna pressikonverentsil. Kim Kyung-Hoon, Reuters / Scanpix



Linnas toimuvad juba üheksandat nädalat järjest meeleavaldused, mida viimasel ajal iseloomustavad vastaseisud demonstrantide ja politsei vahel. Võimud on kasutanud rahvamasside laialiajamiseks kummikuule ja pisargaasi. Eile teatas politsei, et kavatseb hakata protestijate vastu kasutama sinist vedelikku, millega neid ülejäänud linnaelanikest eristada. Nädalavahetusel võttis politsei vahi alla umbes 20 demonstranti.

Lami sõnul peaksid protestijad kaost vältima, ka väitis ta, et sündmused on täitnud Hongkongi elanike enamuse suure ärevusega. „Valitsus kavatseb Hongkongis otsustavalt korda hoida," teatas Lam täna.

Mmeeleavaldajad aga nõuavad, et naine tagasi astuks.



Tänane seisak Hongkongi Fortress Hilli rongijaamas. Kim Kyung-Hoon, Reuters / Scanpix



Praegused meeleavaldused said alguse vastuolulisest Hiina väljaandmisseadusest, mille Hongkongi võimud kavatsesid vastu võtta. Nüüdseks on demonstratsioonid aga omandanud tunduvalt laiema tähenduse ja protestijad nõuavad muuhulgas suuremat autonoomiat Hiinast ja demokraatlike õiguste lainendamist.