VIDEO | Hollandis Utrechtis sai tulistamises trammis mitu inimest haavata

Valvsust on suurendatud ka teistes Hollandi linnades. Amsterdami politsei esindaja teatas, et ollakse kontaktis Utrechti kolleegidega. Kõrgendatud valmisolekutase on Schipholi lennujaamas. Rotterdamis peetakse eriti silmas raudteejaamu ja mošeesid.

Hollandi sõjaväestatud politsei Koninklijke Marechaussee on kõrgendatud valmisolekus lennujaamades ja teiste eluliselt tähtsate objektide juures.