VIDEO | Hollandis Utrechtis sai trammis tulistamise käigus surma kolm inimest, otsitakse Türgi päritolu meest

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Tulistamine toimus kohaliku aja järgi kella 10.45 ajal. Politsei uurib motiivi. Veel pole selge, kui palju vigastatuid on. BBC vahendas, et hukkunud on kolm inimest. Kedagi ei ole veel vahistatud, üks kahtlusalune on jooksus ja teda otsitakse, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Politsei allikate sõnul otsiti punast Renault Cliot, mis leiti Utrechtis mahajäetuna.

Hollandi terrorismivastase võitluse ja julgeoleku riiklik koordinaator Pieter-Jaap Aalbersberg teatas, et linnas tulistati mitmes kohas.

Aalbersberg ütles varem, et jälgib hoolikalt olukorda ja kutsus kokku kriisikoosoleku. Terroriohu tase Utrechti provintsis tõstetakse viiendale ehk kõrgeimale astmele. Koordinaatori sõnul on intsidendil kõik terrorirünnaku tunnused. Hollandi peaminister Mark Rutte rääkis Haagis rahutuks tegevast olukorrast.

Crisisoverleg komt bijeen. Terroristisch motief niet uitgesloten. Informatie nog volledig #utrecht — PJ Aalbersberg NCTV (@PJAalbersberg) March 18, 2019

NOS-i reporter nägi üht inimest valge lina all lamamas.

Kohale saadeti kolm päästekopterit.

Utrechti lääneosas asuva väljaku ümbrus on eraldatud ja trammiliiklus seisab.

Politsei kutsus inimesi Twitteris laskma hädaabiteenistustel oma tööd teha ja teed neile vabad hoidma.

Üks pealtnägija ütles, et nägi trammist välja jooksmas haavatud naist, kelle käed ja riided olid verised. "Ma tõin ta oma autosse ja aitasin teda. Kui politsei tuli, oli ta teadvusetu."

Utrechtis evakueeriti ettevaatusabinõuna kõik mošeed. Lapsi hoitakse koolides luku taga.