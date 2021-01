VIDEO | Hollandis toimusid eile paljudes linnades rahutused koroonapiirangute vastu

Enschedes loobiti kohalikku haiglakeskust Medisch Spectrum Twentet kividega. Märatsejad püüdsid õhtu lõpetuseks haigla aknaid katki visata. Pressiesindaja sõnul see neil siiski ei õnnestunud, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Haigla võttis tarvitusele täiendavad turvameetmed. „Umbes sel ajal on haigla õhtuse ja öise personali vahetuse aeg. Turvateenistus kindlustab, et kolleegid teaksid, et saavad haiglast ohutult väljuda,” ütles pressiesindaja. Politsei suunas märatsejad haigla juurest minema.

Enne seda kogunes kümneid inimesi koroonameetmete vastu meelt avaldama ka Enschede Oude Markti väljakule, teatas RTV Oost. Õhkkond oli sünge ja kasutati ilutulestikuvahendeid. Suurel arvul kohal olnud politsei alguses ei sekkunud, aga hiljem toodi kohale eriüksus.

Teatati, et rahutusi toimus muu hulgas ka Haagis, Tilburgis, Venlos, Helmondis, Bredas, Arnhemis ja Apeldoornis.

„See on kohutav,” ütles Hollandi julgeolekunõukogu esimees Hubert Bruls. „See ei ole meeleavaldamine, mina nimetaksin neid koroonahuligaanideks.”

Haagi Schilderswijki linnaosas süüdati tulekahju. Hobbemastraatil oli suur grupp inimesi ja mootorrattal politseinik pidi põgenema. Korda looma toodi taas eriüksus. Olukord saadi kontrolli alla kella 21.30 ajal, teatas politsei esindaja Omroep Westile.

Oosterhoutis ja Bredas kogunesid inimesed vandaalitsema. „Igaüks, kes on ilma kehtiva tõendita väljas, saab trahvi,” teatas politsei Twitteris.

Rahutusi oli ka Helmondi kesklinnas. „Kohale tuli umbes 50 noorukit, politseinikke loobiti ilutulestikuvahendite ja kividega. Me saime nüüd sellest grupist jagu ja eriüksus on kohale kutsutud,” teatas politsei pressiesindaja.

Venlos loopisid inimesed kive, teatas politsei. Purustati ka poodide aknaid. Linnapea kuulutas välja eriolukorra. Rahutu oli ka Steinis ja Roermondis. Viimases vandaalitseti kaubanduskeskuses. Üks politseinik sai kergelt viga.

Steinis saabus kohale sõjaväepolitsei ja oli teel ka Roermondi, aga seal jõutu olukord enne nende saabumist rahustada, teatas politsei ning lisas, et jääb erinevates keskustes ja elamupiirkondades nähtavalt kohale.