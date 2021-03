VIDEO | Hollandis korraldati 1300 inimese osavõtul klubipidu, et uurida koroonaviiruse levikut sellisel üritusel

Amsterdami suurim muusikaareen Ziggo Dome avati laupäeval neljaks tunniks 1300 inimesele. Neid õhutati tantsima Hollandi DJ-de Sam Feldti, Lady Bee ning Sunnery Jamesi ja Ryan Marciano valitud muusika saatel, vahendab Guardian.

Osalenute kõiki liikumisi ja kontakte jälgiti, et uurida, kuidas saaks taas ohutult avalikke üritusi korraldada. Inimesed olid jagatud viide „mulli”, millest igas oli 250 inimest, pluss veel ühte, milles oli 50 inimest. Igas mullis järgiti erinevaid reegleid.

Mõnedele kehtisid liikumispiirangud tantsupõrandal, mõnedel oli kästud kogu aega maski kanda, mõnedel vaid liikudes. Ühele grupile anti fluorestseeruvat jooki ning kästi laulda ja karjuda, et uurida, kui palju sülge suure pidutsemise käigus eraldub.

Hollandi valitsuse nõuandjad kasutavad kogutud andmeid, et aidata teha otsuseid võimaliku piirangute leevendamise kohta tulevastel kuudel. Üks tähelepanekutest oli korraldajate sõnul see, et isegi need, kellel oli palutud maski kanda, vabanesid sellest varsti, kui lasid muusikal end kaasa haarata.

„Me loodame, et see võib viia täpselt korraldatud peopaikade avamiseni. Meetmed on praegu üldised, lubavad näiteks maksimaalselt sada külalist igasugusele üritusele, kui koroonaviirusega nakatumine langeb teatud tasemele. Me loodame spetsiifilisemaid meetmeid, nagu Ziggo Dome’i pooles mahus avamise lubamine,” ütles uuringud läbi viiva organisatsiooni Fieldlab esindaja Tim Boersma.

Ziggo Dome’i mahutavus tavaoludes on 17 000 inimest, aga 1350 piletit hinnaga 15 eurot soovis 100 000 inimest. Need müüdi välja 20 minutiga.

Kõigil osalenutel pidi olema ette näidata maksimaalselt 48 tundi vana negatiivne koroonaviiruse testi tulemus. 12 soovijat sai enne üritust positiivse testitulemuse ja osavõtukeelu. Üritusel osalenutel paluti teha uus test viis päeva hiljem.

Lisaks klubipeole on Hollandi valitsuse toetusel korraldatud nakatumise uurimiseks ka 500 osavõtjaga ärikonverents, kabareeartisti Guido Weijersi esinemine 500 inimese ees ja jalgpallimatš 1200 kirglikult kaasaelava fänni ees. Kavas on veel kaks vabaõhufestivali Biddinghuizenis ja popkontsert.