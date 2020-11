VIDEO | Hollandi ajakirjanik pääses Euroopa kaitseministrite salajasele videokonverentsile

Videolt on näha, kuidas musta t-särki kandev telekanali RTL ajakirjanik Daniël Verlaan ilmub videokonverentsi suurele ekraanile, muigab ja asub ministritele lehvitama, vahendab Politico.

"Olete te teadlik, et ilmusite just salajasele konverentsile?" küsis Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell Verlaanilt mitme ministri naerukihina saatel.

"Jah, jah. Mul on kahju. Ma olen ajakirjanik Hollandist. Ma vabandan, et teie konverentsi segasin," vastas naeratav Verlaan.

"Te ikka teate, et see on kriminaalkuritegu, mis?" märkis Borell. "Väljuge siit kiiresti enne, kui politsei saabub."

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

Kuigi eilset intsidenti tervitati naeruga, tõstatas see tõsiseid küsimusi Euroopa Liidu salajaste kohtumiste turvalisuse kohta, märgib Politico.

Euroopa Liidu kaitseministrite reedesel kohtumisel arutati väljaande teatel muu seas salastatud dokumenti bloki ees seisvate ohtude kohta, mis on aluseks järgmisele ELi kaitsestrateegiale, nn strateegilisele kompassile.

Telekanal RTL teatas, et Verlaanil õnnestus konverentsile pääseda, sest Hollandi kaitseminister Ank Bijleveldi Twitteri kontolt võis lühikest aega leida foto, millel oli näha kohtumise sisselogimisaadress ja osaliselt ka salasõna.

"RTL Nieuwsil õnnetus pärast korduvaid katseid ära arvata salajase kohtumise PIN-kood, mille viis või kuus numbrit olid fotol näha," märkis telekanal.

Hollandi kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles RTL-ile, et üks töötaja postitas kogemata tundlikku teavet sisaldava foto Twitterisse.

Euroopa Ülemkogu ametnik ütles Politicole, et "sissetung" oli ebaseaduslik ja "sellest teatatakse ametivõimudele".

"Oleme kogu aeg olnud teadlikud ja hoiatanud, et videokonverentsid... on julgeoleku seisukohalt haavatavad," ütles ametnik ja lisas, et see on ka üks põhjus, miks need "ei ole ametlikud ülemkogu istungid ning mingit salastatud teavet ei saa arutada."

"Tänavu septembris tegi ülemkogu peasekretariaat ettepaneku kehtestada uus ja turvalisem videokonverentsisüsteem, mida liikmesriigid praegu kaaluvad," lisas ta.