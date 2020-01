VIDEO | Hispaaniast üle pühkinud tormi Gloria tõttu hukkunute arv tõusis 13-ni, neli inimest on kadunud

Eile lendas Hispaania peaminister Pedro Sánchez üle kõige hullemini kannatada saanud piirkondade riigi idaosas ja külastas Mallorcat, kus nähti hiigellaineid, vahendab BBC News.

Valitsus peab täna hädaistungi tegutsemise koordineerimiseks. Sánchez lubas, et mingeid ressursse ega jõupingutusi kokku ei hoita.

Sánchezi sõnul oli oma osa rängas tormis kliimamuutusel.

„Meteoroloogilised nähtused, mille tunnistajaks me oleme, ei ole täielikult põhjustatud kliimamuutusest, aga tõsi on ka see, et kliimamuutus rõhutab neid,” ütles Sánchez.

Nädalavahetusel pühkis torm üle Baleaari saarte paduvihma ja kuni 28 meetrit sekundis puhunud tuulega. Tohutud lained sundisid mõningaid elanikke kodudest evakueeruma, jõed tõusid üle kallaste ning paadid rebiti kinnitustest lahti ja paisati randadele.

Seejärel tabas torm Hispaania mandriosas Kataloonia, Valencia, Murcia ja Andaluusia regioone vihma ja lumega, kahjustades hooajaks valmistuvaid mereäärseid kuurorte.