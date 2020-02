VIDEO | Hindude ja moslemite vahelistes kokkupõrgetes Delhis on hukkunud 20 inimest

Kokkupõrked puhkesid esimest korda pühapäeval vastuolulise kodakondsusseaduse pooldajate ja vastaste vahel. Pärast seda on need aga võtnud kogukondade vahelise iseloomu ja teatatakse, et inimesi on rünnatud nende usu tõttu, vahendab BBC News.

Delhi peaminister Arvind Kejriwal nimetas olukorda ärevust tekitavaks ja nõudis, et kohale toodaks armee.

Sotsiaalmeedias maalitakse olukorrast karm pilt. Teatatakse süütamistest, kaigaste, raudkangide ja kividega ringi liikuvatest meestejõukudest ning hindude ja moslemite vastasseisudest.

I'm at Mustafabad, near the Loni Border, and new fires (set post-9pm) are burning in front of our eyes - Muslim jhuggis and tempos, according to onlookers - by masked men shouting JSR. Delhi Police are present saying they are unable to intervene. pic.twitter.com/tXT6k2qcXB — Raghu Karnad (@rkarnad) February 25, 2020

Rahutused on keskendunud moslemite enamusega linnaosadesse – Maujpuri, Mustafabadi, Jaffrabadi ja Shiv Vihari – Delhi kirdeosas.

Tänavatel vedelevad kivid ja klaasikillud, autod on rüüstatud ja põlenud ning õhku täidab põlenud hoonetest tulev suits. BBC korrespondent teatas, et nägi ka põlenud mošeed ja maas vedelesid koraanist rebitud lehed.

Avaldatud ohvrite nimede järgi on nende hulgas nii hindusid kui ka moslemeid. Viga on saanud vähemalt 189 inimest, teatasid Guru Teg Bahaduri haigla ametnikud.

BBC reporterite sõnul on haiglas igasuguste vigastustega inimesi, sealhulgas kuulihaavadega. Haigla on ülekoormatud ja paljud kardavad sealt koju minna.

Paljud, sealhulgas ajakirjanikud, on teatanud jõukudest, mis nõuavad, et inimesed ütleksid, mis usku nad on. Üks fotoajakirjanik ütles, et tal tuli oma usu tõestamiseks püksid maha lasta (moslemid on ümberlõigatud).

„Kohapeal on piisavalt jõude ja keegi ei pea kartma,” kuulutas India riikliku julgeoleku nõunik Ajit Doval uudistekanalis NDTV ja kutsus Delhi elanikke „usaldama vormis meest”.