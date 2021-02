VIDEO | Himaalaja liustikust murdunud rahn purustas tammi, hukkus pea sada inimest

"Tegelikku arvu pole veel kinnitatud, kuid kardetavasti sai surma 100 kuni 150 inimest," ütles Reutersile osariigi peasekretär Om Prakash.

Tunnistajad rääkisid, et nägid tolmust, kividest ja veest koosnevat laviini jõeorust alla mürisemas.

Ülemjooksul elav Sanjay Singh Rana ütles telefonitsi Reutersile, et kõik toimus nii kiiresti, et inimesi ei jõutud hoiatada. "Tundsin, et meidki pühitakse minema," lausus ta.

Kohalikud kardavad, et laviini poolt pühiti minema lähedalasuvas hüdroelektrijaamas töötavad inimesed, samuti külaelanikud, kes olid jõe lähedal küttepuid hankimas või kariloomi karjatamas, ütles Rana.

"Meil pole aimugi, kui palju inimesi on kadunud," tõdes ta.

Videotelt on näha, et laviin uhtus ära nii osa tammist kui kõik muu, mis selle teele jäi.

"Alaknanda jõe vool väljaspool Nandprayagit on muutunud normaalseks," ütles Uttarakhandi peaminister Trivendra Singh Rawat oma Twitteri kontol. "Jõe veetase on nüüd meeter üle normi, kuid vooluhulk väheneb."

Himaalajas asuv Uttarakhandis on ootamatuid üleujutusi ja maalihkeid esinenud varemgi. 2013. aasta juunis põhjustas rekordiline sademete hulk laastavad üleujutused, mis nõudsid seal ligi 6000 inimese elu. Toonast katastroofi nimetati ajakirjanduses "Himaalaja tsunamiks".