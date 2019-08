VIDEO | Hiina veepargi rike paiskas külastajate pihta hiidlaine

Hiina kirdeosas Jilini provintsis said puhkajad šokeeriva kogemuse osaliseks, kui avaliku väliujula lainemasin väljus kontrolli alt ja paiskas inimeste suunas välja kolme meetri kõrguse „tsunami". Möödunud nädalal toimunud intsidendis sai viga vähemalt 44 inimest.

Shuinyuni veepargi pressiesindaja sõnas meediale, et hiidlaine tekkis tehnilise vea tõttu. „Lainebassein oli paar päeva remondis, kuid nüüdseks on kõik vead likvideeritud," kinnitas ta. Ka väitis veepargi kõneisik, et viga sai vaid kümme inimest.