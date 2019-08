VIDEO | Hiina meedia: Hongkongi meeleavaldajad paluvad enesehävitust, linna lähedale koonduvad soomukid

Hongkongi valitsusjuht Carrie Lam ütles aga täna pressikonverentsil, et „seadust rikkuv tegevus vabaduse nimel” kahjustab õigusriiki ja Aasia finantskeskuse taastumine valitsusvastastest meeleavaldustest võib võtta palju aega, vahendab CNBC.

Peking teatas, et ulatuslikud valitsusvastased meeleavaldused poolautonoomses linnas näitavad „terrorismi võrseid” ja sellise vägivalla eest tuleb karmilt karistada „ilma leebuse ja halastuseta”.

Hongkongi lennujaam avati kohaliku aja järgi täna varahommikul. Eile tühistati seal väljuvad lennud sinna kogunenud meeleavaldajate tõttu. Tänaseks oli lennujaama oodata istumismeeleavaldust.

Hiina ametnikud nimetasid eile meeleavaldajate tegevust „segaseks” ja väitsid, et see kujutas endast terrorismi ilmumist linna.

„Radikaalsed Hongkongi meeleavaldajad on korduvalt kasutanud ohtlikke vahendeid politseiametnike ründamiseks,” ütles Hiina valitsuse Hongkongi ja Macau asjade büroo esindaja Yang Guang eile pressikonverentsil.

Eile pärastlõunal avaldas Hiina riiklik ingliskeelne ajaleht Global Times video relvastatud rahvapolitsei koondumisest Hongkongiga piirnevas Shenzhenis.

The People’s Armed Police have been assembling in Shenzhen, a city bordering Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3C pic.twitter.com/YXAORMay0W