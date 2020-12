VIDEO | Hawaiil hakkas purskama Kilauea vulkaan

Hawaii vulkaanide rahvuspargis asuv Kilauea vulkaan hakkas purskama pühapäeva hilisõhtul Halemaumau kraatris, vahendab CNN.

Vahetult pärast purset toimus Hawaiil 4,4 magnituudine maavärin, mis suuremat kahju ei tekitanud Täna kirjutas CNN, et toimunud on veel vähemalt seitse maavärinat vahemikus 2,5 kuni 2,7 magnituudi. Elanikel on seetõttu palutud püsida siseruumides.

Vulkaan Kilauea purskas viimati 2018. aastal, hävitades rohkem kui 700 majapidamist.