VIDEO | Habarovski protestiaktsioonil osalenu: arreteerituid peksti ja piinati arestikambris

-Mis täna Habarovskis juhtus?

„Raske öelda kui palju oli miitingul inimesi. Hinnanguliselt vahemikus 1000-1500. Politseinikud teatasid, et tegemist on sanktsioneerimata üritusega ning nõudsid, et inimesed laiali läheksid. Protestijad teatasid, et nad vaid jalutavad ja politseinikel pole õigust neid laiali ajada. Mõned seevastu ütlesid, et on tulnud protestima. Inimesed hakkasid seejärel hüüdma loosungeid Navalnõi ja Furgali toetuseks ning Putini vastu. Plakateid kellelgi ei olnud, sest need võttis politsei kohe miitingu alguses ära. Üks mees tuli Venemaa lipuga.

Ühel hetkel toodi välja OMON, kes piiras meeleavaldajad sisse. Inimesed üritasid väljakult koos ära minna, kuid OMON ei lasknud. Tekkis vastasseis protestijate ning OMON-i vahele, OMON ootas rünnakuks käsku, kuid seda ei tulnud. Tundus, et sellega on sündmused läbi, aga siis kogunesid meeleavaldajad rongkäiku ja liikusid üle Komsomolski väljaku Lenini väljakule, sealt edasi mööda Habarovski peatänavat, mis kannab Murovjov-Amurski nime. Teekonna pikkus oli paar kilomeetrit ning võimudele tuli see ootamatusena. OMON läks inimestele järele ning tungis Lenini väljaku lähedal inimestele kallale. Inimesi hakati karmide jõuvõtetega kinnivõtma ning viimastel andmetel võeti Habarovskis kinni üle 60 inimese.

Mõned neist, eelkõige alaealised lasti vabadusse. Samas on teateid, et 4. politseijaoskonnas, kus asub ka suur arestimaja, arreteerituid peksti. Ühel protestijal murti ninaluu. Arreteeritutega tehti vaal ka nii, et nad pandi ülestõstetud kätega näoga vastu seina pikaks ajaks seisma.

Protestijad, keda kinni ei võetud on praeguseks kodudesse laiali läinud. Otsitakse infot arreteeritute kohta ning ühtlasi arutatakse, mida edasi teha.”