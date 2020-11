VIDEO | Gruusias toimus suur opositsiooni meeleavaldus, politsei kasutas veekahureid ja pisargaasi

Valitsev erakond Gruusia Unistus, mida juhib miljardärist endine peaminister Bidzina Ivanišvili ja mis 31. oktoobril toimunud valimised kaheprotsendise vahega võitis, on pettusesüüdistusi kindlalt eitanud, vahendab AFP.

Kõik opositsioonierakonnad on aga keeldunud uude parlamenti minemast.

Televisiooni otseülekandes oli näha märulipolitseid sekkumas rahumeelsesse meeleavaldusse ning kasutamas ettehoiatamata pisargaasi ja veekahureid, kui meeleavaldajad ähvardasid blokeerida Gruusia keskvalimiskomisjoni hoone.

Veekahurid sihiti lühikese maa pealt meelega ajakirjanike pihta, mille tagajärjel sai üks kaameramees silmavigastuse.

Gruusia õiguste volinik Nino Lomdžaria kutsus politseid ebaproportsionaalset jõu kasutamise meeleavaldajate vastu lõpetama.

„Ma kutsun ebaseaduslikul kogunemisel osalejaid ebaseaduslikust tegevusest hoiduma,” ütles valitseva erakonna liider Irakli Kobahhidze hilisõhtusel pressikonverentsil. „Kurjategijad on varsti vanglas.”

Eile pärastlõunal muutus Tbilisi peatänav Gruusia lippude mereks ja parlamendi juurde kogunes umbes 45 000 inimest.

Hiljem õhtul marssisid meeleavaldajad keskvalimiskomisjoni hoone poole.

Gruusia endise presidendi Mihheil Saakašvili Ühendatud Rahvuslik Liikumine (ÜRL) leppis enne valimisi väiksemate opositsioonierakondadega kokku koalitsioonivalitsuse moodustamise valimisvõidu korral.

„Me nõuame end täielikult diskrediteerinud valimiskomisjoni asendamist ja uute valimiste korraldamist,” ütles üks ÜRL-i juhte Salome Samadašvili eile.

„Meie protestid jäävad püsivaks ja hõlmavad kogu Gruusia,” teatas teine ÜRL-i liider Nika Melia.

Mitu tuhat opositsiooni toetajat avaldas meelt ka Batumis.

Gruusia peaminister Giorgi Gahharia on öelnud, et valimised olid tähtis verstapost Gruusia demokraatlikus arengus, ning on kritiseerinud opositsiooni massimeeleavalduste eest koroonaviiruse pandeemia ajal.

„Me ei luba mõnedel võimujanus poliitikutel, kes tegutsevad oma kitsastes poliitilistes huvides, meie maad hävitada,” ütles Gahharia oma avalduses enne eilset meeleavaldust.