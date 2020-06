VIDEO | Gruusia: salateenistused nurjasid Putini ema mõnitanud ajakirjaniku atentaadi

Gruusia nurjas salasepitsuse, mille eesmärgiks oli mullu televisioonis Vene riigipead Vladimir Putinit krõbedate väljenditega kostitanud ajakirjaniku tapmine.

„Gruusia salateenistused nurjasid äärmiselt tõsise kuritöö," teatas Gruusia peaminister Giorgi Gahharia selle nädala teisipäeval meediale.

Opositsioonimeelne telekanali juht Nika Gvaramia oli eelnevalt teatanud, et tema anonüümse allika kinnitusel oli Gruusiasse läkitatud venelane nimega Vasambeg Bokov, kelle ainsaks ülesandeks oli ajakirjanik tappa. Gvaramia info järgi käskis atentaadi korraldada Putinile ustav Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov.

Gruusia julgeolekuteenistus teatas esmaspäeval, et võttis kinni valedokumentidega reisinud ingušist Vene kodaniku. Arreteerimine toimus seoses mõrvakavatsuse uurimisega. Eile tegi omakorda avalduse Gruusia välisministeerium ja ütles, et ajakirjanikule atentaadi korraldamise kava on täiesti vastuvõetamatu.

Telesaatejuht Giorgi Gabunia esines möödunud aasta juulis terava tiraadiga, mis tekitas Moskvas sügavat pahameelt. Gabunia teatas Rustavi 2 telekanali saates vene keeles, et Putin on räpane sissetungija. Lisaks solvas Gabunia rängalt Vene presidendi ema ja ütles lõpetuseks: „Oih, su ema on ju surnud. Las ta põleb siis põrgus koos sinu ja su isaga."



Gabunia sõnavõtt „Esmajärjekorras tahaksin ma edastada tohutu, tohutu tervituse meie suurele sõbrale, Venemaa presidendile Vladimir Vladimirovitš Putinile. Vovotška, sa oled aiaalune hoor, koeras*tt, räpane v**t. Meie kaunil maal ei ole kohta sellisele armetule olendile, sellisele värdjale nagu sina. Sa oled kuradi okupant. Mine p**sse, Volodja! Mine m***i koos oma orjadega! Ma olen keppinud sinu emakest. Oih, sinu ema on surnud. Oi kui kahju. Ära räägi. Siis las põleb ta põrgus koos sinu ja sinu isaga. Tahaksin kusta teie haua peale. Aamen,” ütles Gabunia.



Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on atentaadijutud absurdsed, ka Kadõrov eitas Telegramis süüdistusi. „Uskuge mind, kui keegi minu käske täidab, viib ta ülesande ellu. Ja kui seda tuleb vaikselt teha, siis ei kuule teost keegi," kirjutas Kadõrov.

Siiski teatas Tšetšeenia juht, et ajakirjanik peaks põlvitades vabandama. „Vastasel juhul jääb ta mu vaenlaseks," lisas Kadõrov.