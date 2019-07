VIDEO | Gruusia saatejuht kostitas Putinit otse-eetris ropu venekeelse sõimuga, valitsus nimetas ohtlikuks provokatsiooniks

„Esmajärjekorras tahaksin ma edastada tohutu, tohutu tervituse meie suurele sõbrale, Venemaa presidendile Vladimir Vladimirovitš Putinile. Vovotška, sa oled aiaalune hoor, koeras*tt, räpane v**t. Meie kaunil maal ei ole kohta sellisele armetule olendile, sellisele värdjale nagu sina. Sa oled kuradi okupant. Mine p**sse, Volodja! Mine m***i koos oma orjadega! Ma olen keppinud sinu emakest. Oih, sinu ema on surnud. Oi kui kahju. Ära räägi. Siis las põleb ta põrgus koos sinu ja sinu isaga. Tahaksin kusta teie haua peale. Aamen,” ütles Gabunia.

Rustavi 2 juhtkond distantseeris end Gabunia tiraadist, teatades, et ei tea, mis tal mõttes oli.

„Arvamuse väljendamine nii, nagu Gabunia seda tegi, on täiesti vastuvõetamatu,” ütles Rustavi 2 direktor Nika Gvaramia.

Gruusia peaminister Mamuka Bahtadze ütles, et tegemist oli provokatsiooniga, mis sisaldas suurimat ohtu rahule ja julgeolekule Gruusias.

„Mida iganes me täna Rustavi 2-s jälgisime, ei ole midagi muud kui jälk provokatsiooniakt ja katse meie maad destabiliseerida. Miski, mis on täiesti vastuvõetamatu!” kirjutas Bahtadze Twitteris.

