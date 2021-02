VIDEO | Gruusia politsei ründas suurima opositsioonierakonna kontorit ja vahistas selle juhi

Melia, teised opositsiooniliidrid ja toetajad kogunesid erakonna peakorterisse pärast 17. veebruari kohtuotsust Melia eeluurimiseks vahi alla võtta, vahendab Civil Georgia.

Meedia teatel kasutas politsei jõuga Melia kabinetti tungides kas pisar- või pipragaasi. Videos on näha opositsionääre köhimas.

„See on selle valitsuse lõpp. Me oleme oma usus kindlad ja ühtsed,” kinnitas Melia mõni hetk enne enda vahistamist. Melia nimetas peaminister Irakli Garibašvilit ja valitseva erakonna Gruusia Unistus asutajat Bidzina Ivanišvilit reeturiteks, lisades, et ühegi grusiini üle ei tohiks kohut pidada selle eest, et ta protestis Venemaa parlamendiliikmete viibimise vastu Gruusia parlamendis.

Siseministeerium teatas, et kasutas „proportsionaalset jõudu ja erivahendeid” ning väitis, et opositsiooni toetajad avaldasid korrakaitsjatele vastupanu vaatamata arvukatele hoiatustele. Vahistati 21 isikut.

Gruusia Unistuse esimees Irakli Kobahhidze tänas siseminister Vahtang Gomelaurit „eeskujuliku operatsooni” eest Melia vahistamiseks. Loetledes varasemaid kriminaalmenetlusi Melia vastu ütles Kobahhidze, et Melia „vahistas end ise”, keeldudes maksmast suurendatud kautsjonit. Kobahhidze nimetas Meliat ka „parlamendi sabotaaži” (opositsiooni boikoti) üheks peaalgatajaks.

„Punaarmee päeval astusid punapartei bolševikud taaskord vastu Gruusia riigile, aga nagu sai kinnitust, ei suuda tänapäeva bolševikud Mihheil Saakašvilid, Nika Gvaramiad, Giga Bokeriad, Nikanor Meliad, Nino Burdžanadzed, Nato Tšheidzed ja Irakli Okruašvilid Gruusia riiki alandada,” kuulutas Kobahhidze.

Ombudsman Nino Lomdžaria mõistis aga Melia vahistamise hukka: „Midagi häbiväärsemat ei oleks saanud juhtuda 23. veebruaril, Gruusia iseseisvuse kaotuse ja sovjetiseerimise 100. aastapäeval, kui opositsiooni kontrori rüüstamine ja opositsiooniliidri vahistamine.” Lomdžaria sõnul tõukab see Gruusiat Läänest eemale.

Erioperatsioon leidis aset mõni tund pärast Garibašvili uueks peaministriks valimist. Garibašvili lubas eile opositsiooni boikotitud parlamendis riigis korra majja lüüa. Meliat nimetas Garibašvili kurjategijaks.