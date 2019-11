VIDEO | Gruusia eriüksuslased vabastasid parlamendihoone juures opositsiooni blokeeritud tänavad

Korrakaitsjad andsid parlamendihoone sissepääse blokeerinud meeleavaldajatele tänavate vabastamiseks 30 minutit, pärast mida kasutas eriüksus jõudu, vahendab Gruzija Online.

Gruusia siseministeeriumi teatel vahistati 28 inimest administratiivkorras korrakaitsjatele mittekuuletumise ja huligaansuse eest. Kolm inimest sai vigastada.

Kogu öö ja õhtu jooksul ei lasknud korrakaitsjad tuua meeleavaldajatel kohale puid, et süüdata lõkked. Rustaveli prospekti ääres pidasid politseinikud lühikeseks ajaks kinni kaks parlamendiliiget erakonnast Euroopa Gruusia Giga Bokeria ja Tengiz Gunava, kes püüdsid tuua meeleavaldajatele materjali lõkke tegemiseks.

Bokeria teatas, et meeleavaldajate vastu kasutati jõudu.

„See ei ole laialiajamine, vaid see on täiesti ebaseadusliku käsu täitmine,” ütles Bokeria. „On õnnetus, et neid politseinikke pannakse iga päev täitma häbiväärseid, ebaseaduslikke ja mõttetuid käske, aga kõik, mis siin toimub, on osa sellest survest, mida avaldatakse neile häbiväärsetele klounidele. Neil ei saa olema normaalset elu, nad peavad pidevalt käima eriüksuse kaitse all ja nad ei suuda seda välja kannatada ja varisevad kokku.”

Parlamendis esindatud ja esindamata opositsioon koos kodanikuühenduste aktivistidega blokeerisid teed parlamendihoone sissepääsude juurde eile kell 22. Osa neist jäi parlamendihoone ette ka pärast teede vabastamist.

Opositsiooniliidrid ja aktivistid teatasid, et nende plaanid on jõus ja protestiaktsioonid jätkuvad.

Opositsiooni eesmärk oli takistada võimul oleva erakonna Gruusia Unistus parlamendiliikmete pääs istungile, mis peaks algama kell 12.