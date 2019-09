VIDEO | Greta Thunberg: tulevate põlvede silmad on teil ja kui otsustate meid reeta, ei andesta me seda kunagi

“See ei peaks nii olema. Mina ei peaks siin olema. Ma peaks olema teisel pool ookeanit koolis, ometi pöörduvad inimesed lootuses noorte poole. Kuidas te julgete?” küsis Thunberg. “Te olete oma tühjade sõnadega varastanud mu unistused ja lapsepõlve,” lisas ta.

“Inimesed kannatavad, inimesed surevad ja meie ökosüsteemid varisevad. Me oleme massilise väljasuremise äärel, kuid räägite rahast ja muinasjuttudest igavesest majanduskasvust. Kuidas te julgete?” heitis Thunberg poliitikutele ette.

“[Kliimaprobleemide] märgid on üle 30 aasta olnud kristallselged. Kuidas te julgete vaadata kõrvale ja väita, et teete piisavalt, kui lahendusi pole seni välja pakutud?” esitas ta küsimuse. “Ütlete, et kuulete meid ja saate aru teema olulisusest, kuid vahet pole, kui kurb või vihane olen, ma ei usu seda. Kui te päriselt teema tõsidusest aru saaksite ja ikka käed rüpes istuksite, oleksite te kurjade kavatsustega ning seda ma ei usu,” rääkis Thunberg.

“Te veate meid alt, aga noored hakkavad teie reetmist mõistma. Tulevate põlvede silmad on teil ja kui otsustate meid reeta, ei andesta me seda kunagi. Me ei lase teil sellega pääseda. Siit jookseb piir. Maailm on ärkamas ja muutused tulevad, kas see meeldib teile või mitte,” lõpetas Thunberg enda kõne.