VIDEO | George Floydi mälestusteenistusel Minneapolises räägiti rassismipandeemiast

Mälestusteenistusel osales sadu inimesi. Järelhüüdega esines kodanikuõiguste aktivist Al Sharpton, kelle sõnul on aeg üles tõusta ja öelda: võtke oma põlv meie kaeltelt, vahendab BBC News.

Floydi tapmine on kutsunud kogu USA-s esile viha ja protestilaine.

Samal ajal ilmusid Minneapolises esimest korda kohtu ette kolm politseinikku, Tou Thao, Alexander Kueng ja Thomas Lane, kellele on esitatud süüdistus Floydi mõrvale kaasaaitamises ja sellele õhutamises. Neljandale politseinikule, Derek Chauvinile, kes hoidis jätkuvalt põlve Floydi kaelal, kuigi viimane ütles, et ei saa hingata, on esitatud süüdistus teise astme mõrvas ja ta peaks kohtu ette astuma esmaspäeval.

Floydi advokaat Benjamin Crump ütles eilsel mälestusüritusel, et Floydi ei tapnud koroonaviiruse pandeemia.

„See oli teine pandeemia,” ütles Crump. „Rassismi ja diskrimineerimise pandeemia.”

Mitmesaja inimese hulgas Minneapolise kesklinnas North Centrali ülikoolis toimunud mälestusteenistusel olid Floydi perekonnaliikmed, tuntud kodanikuõiguslane Jesse Jackson, Minnesota kuberner Tim Walz, Minnesota senaator ja demokraatide presidendikandidaadiks pürginud Amy Klobuchar ning Minneapolise linnapea Jacob Frey.

Üks Floydi vendadest, Philonise rääkis, kuidas pere oli nende lapsepõlves vaene ning riideid pesti kraanikausis ja kuivatati ahjus.

Sharpton nõudis aga vastutuse võtmist.

„Me ei peatu,” ütles Sharpton, viidates meeleavaldustele, mis on toimunud USA kõigis osariikides. „Me kavatseme edasi minna, kuni muudame kogu õigussüsteemi.”

Emotsionaalses järelhüüdes ütles Sharpton, et Floydi lugu esindab mustanahaliste lugu Ameerikas.

„See, mis juhtus Floydiga, juhtub sellel maal iga päev hariduses, tervishoiuteenustes ja Ameerika elu igas valdkonnas. Meil on aeg George’i nimel üles tõusta ja öelda: võtke oma põlv meie kaeltelt,” ütles Sharpton.

Mälestusteenistused on kavas veel laupäeval Floydi sünnikohas Põhja-Carolinas ja esmaspäeval tema kodulinnas Houstonis.