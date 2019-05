VIDEO | Geid tulid kommunistide kiuste Kuubal tänavatele, sekkus politsei

Tuleb märkida, et see oli esimene kord kümne aasta jooksul, mil kommunistlik valitsus otsustas tühistada seksuaalvähemuste esindajatele antud loa ürituse korraldamiseks, põhjendades seda täpsustusi jagamata pingelise olukorraga nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Ametlikult andis korralduse aktsioon ära jätta valitsuse all kuuluv riiklik seksuaalhariduse keskus.

Aktivistid otsustasid keeldu eirata ning laupäeval kogunes rahumeelselt vikerkaarelippude alla marssima umbes sada kuubalast, skandeerides „elagu mitmekesine Kuuba“. Jõudnud marssida peaaegu kilomeetri, saabus kohale politsei, kes ajas rahva laiali ning pidas kinni kolm inimest.

Traditsiooniliselt mittepoliitilise LGBT-ürituse kokkukutsumiseks kasutati sotsiaalmeediat.

„Tänane sündmus tähistab lesbi, gei, biseksuaalide ja transseksuaalide kogukonda, aga ka Kuuba kodanikuühiskonda üldisemalt,” ütles sõltumatu ajakirjanik ja LGBT aktivist Maykel Gonzalez Vivero. „Jah, sotsiaalmeedia mängib selles oma rolli ja kodanikuühiskond demonstreeris, et sellel on tugevust ja see võib vajadusel tänavatele tulla - valitsus peab seda arvesse võtma.”

Kuuba kommunistlik valitsus otsustas mullu hoolimata toetusest kohalikes volikogudes jätta põhiseadusemuudatustest välja sätte, mis viinuks samasooliste abielu seadustamiseni.