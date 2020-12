VIDEO | FSB ei andnud vanglapõgenikku sajaeurose võla tõttu pool aastat Eestile üle

Uimastikuriteo kahtluse tõttu vahistatud Suhotski põgenes vanast Tallinna vanglast koos teise vangiga 2015. aasta 10. oktoobri öösel. Teise põgeniku võtsid vanglateenistuse ametnikud kinni juba 2016. aasta uusaastaööl Kohtla-Järvel, ent Suhotskil õnnetus Venemaale putkata, kus ta peeti kinni Peterburis alles eelmisel aastal.

Venemaa vanglateenistus soovis Suhotskit Eestile üle anda juba mais, ent mees nakatus toona koroonaviirusega ja väljasaatmine jäi seetõttu venima, kirjutab Vene uudisteportaal 47news.

Kui mees koroonatõvest terveks sai, tegi vanglateenistus teise katse mees Eesti võimudele üle anda. Ühtäkki tundis tema vastu aga huvi FSB alla kuuluv piirivalveteenistus, keeldudes Suhotskit üle piiri Eestisse lubamast.

Oma keeldumist põhjendasid nad tõsiasjaga, et Suhotskil oli üleval 15 000 rubla (165 eurot) suurune võlg Peterburi kohtutäiturite ees seoses kriminaalmenetluse kuludega eraldiseisvas kaasuses.

Vanglateenistus kehitas õlgu ja toimetas mehe tagasi trellide taha. Võlg jäi aga endiselt tasumata, mistõttu Vene Föderatsiooni peaprokuratuur otsustas kentsakasse olukorda sekkuda ja andis korralduse Suhotski Eesti vanglateenistusele võlgnevuse kiuste üle anda.

Olukord on eriti jabur, arvestades, et mehe vanglas hoidmine läks riigile oluliselt rohkem maksma kui 15 000 rubla, mille tõttu piirivalveteenistus keeldus teda üle piiri lubamast.

Mees peeti Peterburis kinni 2019. aasta 5. juunil rutiinse dokumentide kontrolli käigus. Võltsimiskahtluse tõttu toimetati Suhotski jaoskonda, kus selguski, et tegemist on rahvusvaheliselt tagaotsitava mehega. Võimud otsustasid teda siiski kohe mitte välja anda, vaid asusid tema üle kohut mõistma seoses dokumentide võltsimisega. Just selle kaasuse menetluskulud olidki tal maksmata.

Vanglast põgenemine

Suhotski ja Eduard Mihhailov, kes ei olnud esimest päeva vanglas, teadsid viis aastat tagasi hästi, et öösel heidab valvur pilgu ukseluugist sisse just täistunni paiku.

Nad sidusid trellide külge rohelistest voodilinadest tehtud köie – nende kong oli teisel korrusel. Kohe akna all keerdus suurte spiraalidena terav ja ohtlik okaslint. Selle peale visatati mitu tekki. Esimesena pressis end tema jaoks väga väikesest avast välja Suhotski ja libises mööda köit maapinnale. Seejärel läks Mihhailov. Okaslindist mööda saamine tekitas veidi probleeme, hoone seinale jäid suured kriipimisjäljed.