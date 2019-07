VIDEO | Floridas sai kaubanduskeskuse gaasiplahvatuses viga vähemalt 20 inimest

Tuletõrjujad otsisid keskusest veel võimalikke kannatanuid, kuid usutavasti on kõik nüüdseks leitud, ütles Plantationi tuletõrjeülem Joel Gordon CNN-ile.

Ostukeskuses purunesid plahvatuse tagajärjel mitmed aknad ja igal pool vedeleb prahti. Plantationi politsei teatas Twitteris, et keskuse kõik poed on nüüd suletud kuni tuvastatakse, et keskuses viibimine on taas ohutu.

Uudis on täiendamisel