VIDEO | Filipiinide vulkaan paiskab välja laavat ja kardetakse peatset ohtlikku purset

Enne seda oli vulkaan õhku paisanud tohutu tuhapilve, mistõttu evakueeriti piirkonnast 8000 inimest, vahendab BBC News.

Taal on Filipiinide aktiivsuselt teine vulkaan, mis asub saarel keset järve. Tegemist on maailma ühe väiksema vulkaaniga ja viimase 450 aasta jooksul on see pursanud vähemalt 34 korda.

„Taali vulkaan sisenes ägeda rahutuse perioodi... mis arenes magmapurskeks kell 2.49-4.28... mida iseloomustab nõrk laava purskamine, mida saadavad kõu ja välgusähvatused,” teatas Filipiinide Vulkanoloogia- ja Seismoloogiainstituut (Phivolcs).

Phivolcsi direktor Renato Solidum ütles, et ohtlikku purset koos tuha, kivide ja gaaside vooluga kiirusega üle 60 kilomeetri tunnis horisontaalselt ei ole veel toimunud.

Võimud on hoiatanud ka võimaliku vulkaanilise tsunami eest.

Eile paiskas vulkaan välja hiiglasliku tuhapilve ning kuulda oli mürinat ja maa värises.

Taali piirkonnas on registreeritud kokku umbes 75 maavärinat.

ÜRO ametlik humanitaarasjade koordineerimise büroo (OCHA) teatas, et 14-kilomeetrise raadiusega ohutsoonis vulkaani ümber elab hinnanguliselt üle 450 000 inimese.

Over 450,000 people are estimated to be residing within the 14 km danger zone of the Taal Volcano. On 12 January, alert level 4 was raised and surrounding towns were evacuated. As of 6 a.m. today, @NDRRMC_OpCen reports that over 7,700 people are in 38 evacuation centres. pic.twitter.com/td0Yj0S6Cj