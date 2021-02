VIDEO | Euroopa vanim inimene elas enne oma 117. sünnipäeva koroonaviiruse üle

Kohalikule meediale ütles õde André, et ei saanud isegi aru, et tal koroonaviirus oli, vahendab BBC News.

Õde André oli hooldekodus Lõuna-Prantsusmaal Toulonis isoleeritud, aga teda peetakse nüüd täielikult paranenuks.

Pime ja ratastoolis õde André ootab nüüd oma homset sünnipäeva, kuigi seda tähistatakse väiksemas ringis kui tavaliselt.

„Tal oli palju õnne,” ütles Sainte Catherine Labouré hooldekodu esindaja David Tavella kohalikule ajalehele Var Matin. „Ta ei küsinud minult tervise kohta, vaid ainult oma harjumuste kohta. Näiteks tahtis ta teada, kas söögiajad või magama mineku aeg muutuvad. Ta ei näidanud üles mingit hirmu haiguse ees. Samas oli ta väga mures teiste elanike pärast.”

Õde André sündis 1904. aasta 11. veebruaril. Lisaks sellele, et ta on Euroopa vanim inimene, on ta ka vanuselt teine inimene maailmas, kui uskuda Gerontology Research Groupi nimekirja World Supercentenarian Rankings List.

Prantsuse telekanali BFM TV küsimusele, kas ta kartis koroonaviiruse saamist, vastas õde André: „Ei, ma ei kartnud, sest ma ei karda surma. Mul on hea meel koos teiega olla, aga ma sooviksin olla kuskil mujal, ühineda oma suure venna ja oma vanaisa ja vanaemaga.”

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!