VIDEO | Euroopa Komisjoni president von der Leyen esines oma esimese kõnega olukorrast EL-is

Euroopa Komisjoni ettepanek on Euroopa ravimiameti ning haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse tugevdamine. Von der Leyen ütles, et EL loob USA BARDA-taolise ametkonna kõrgetasemelise biofarmaatsia arendamiseks. Von der Leyen leiab, et arendada tuleb muu hulgas ravimiste strateegilist ladustamist, et reageerida tarneahelate põhjustatud sõltuvustele.

„On selgem kui kunagi varem, et me peame arutama tervishoiuga seotud volitusi,” ütles von der Leyen.

Von der Leyen võttis sõna ka palkade kunstlikult madalal hoidmise vastu.

„Tõde on, et liiga paljude inimeste jaoks ei ole töö enam tasuv. Palgadumping hävitab töö väärikuse, karistab korralikke palku maksvaid tööandjaid ja moonutab konkurentsi ühisturul. See peab lõppema,” ütles von der Leyen.

Komisjon pakub seadusandlust, mis toetaks liikmesriike miinimumpalga kehtestamisel.

„Kõigil peab olema ligipääs miinimumpalgale kas kollektiivläbirääkimiste kaudu või seadusandlikult,” ütles von der Leyen.

Von der Leyen puudutas oma kõnes ka välissuhteid. EL-il on piiridel murettegevaid kriise: Kreeka ja Türgi suhted on väga pingelised ning Valgevenes toimuvad meeleavaldused.

Samal ajal on probleeme läbirääkimistel EL-ist eraldunud Suurbritanniaga.

„Iga mööduv päev tähendab, et võimalused õigeaegseks kaubanduskokkuleppeks vähenevad,” ütles von der Leyen. „Läbirääkimised ei ole edenenud, nagu soovisime, ja see jätab meile väga vähe aega.”

Von der Leyen nõudis Suurbritannialt Brexiti-kokkuleppest kinnipidamist.

Von der Leyen ütles, et EL peab toetama Valgevene meeleavaldajaid, kes nõuavad ausaid ja vabu valimisi.