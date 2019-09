VIDEO | Endine eriväelane ähvardas Kiievis silla õhkida

Gazeta.ru vahendab, et kella 19.20 paiku blokeeris mees silla ja ähvardas selle ja mitmed valitsuse hooned õhku lasta. Tema käes oli seadeldis, mis olevat tema väitel pomm. Mehel oli ühes ka Ukraina lipp.

Metrooliiklus peatati koheselt autode ja rongide liiklusele ning politsei piiras silla ümber..

"Tuvastamata isik laseb tulirelvast ja ähvardab õhkida pommi. Viime läbi politseioperatsiooni. Sild on nii auto- kui rongiliiklusele suletud. Uurijad kvalifitseerisid juhtumi terroriakti kavatsusena," teatas Kiievi politsei pressiteenistus, kui meest polnud veel kätte saadud. Mees tulistas ka ka politsei drooni suunas.

Kell 19.40 teatati, et mees on kinnipeetud. Silda õhkida lubanud mees on kohaliku prokuratuuri sõnul endine Ukraina eriväelane Aleksei Belko, kirjutab Strana.ua.

Belko on Krimmi kodanik, kes juunis andis vabatahtlikult politseile üle kilo lõhkeainet ja 88 padrunit, selgitades, et oli need leidnud.

Belko oli teeninud snaiprina Ukraina eriväes. Kinnipidamisel ei osutanud Belko vastupanu. Ta võetakse vastutusele terroriakti korraldajana.

Belko juurest ei leitud lõhkeaineid. "Tõenäoliselt on ta ravimite mõju all," ütles Kiievi linnapea Vitali Klitško.

Kiievi võimud märkisid, et Belko on varasemalt ise osalenud terrorivastastel operatsioonidel Donbassis.

26. juunil oli kohus Belko süüdi mõistnud süüdi loata sõjaväe territooriumilt lahkumises, misjärel veetis mees nädala trellide taga. Peale seda lõpetati mehe teenistussuhe.