VIDEO | Eestlased Bahamal ootavad hotellis tormivarjus Doriani marutuuli

Eestlane, kes on Bahamal Bimini saarel, ütles, et torm kasvab pidevalt - tuul hakkas tõusma eile õhtul ja on praeguseks umbes 30 m/s.

"Eile tulid hotelli tormivarju ka kõik kohalikud elanikud. Iga poole tunni tagant vaadatakse all hotelli fuajees otseülekannet Doriani liikumisest," kirjeldas ta olukorda.

Tema sõnul valmistus hotell orkaaniks juba varakult, uksed tõmmati nööriga kinni ja nende ette pandi liivakotid. Samuti soovitati inimestel ära osta umbes nädala söök ja majad tuulekindlaks teha ehk aknad löödi vineerplaatidega kinni, et tugeva tuulega midagi aknast sisse ei lendaks.

"On näha, et kohalikud teavad, mis on tulekul, aga meile ei näidata seda välja," sõnas eestlane, kes kohapeal viibib. "Samuti kästi inimestel kindlasti toas püsida."

Hotellitoast tehtud videoklippidest üks on tehtud eile õhtul, kui torm tugevnema hakkas ja teine täna hommikul.

Aasta tugevaim orkaan

USA Rahvusliku Orkaanikeskuse teatel räsib orkaan Dorian Grand Bahama saart täna õhtuni. Grand Bahama, kus elab 50 000 elanikku, asub vaid saja kilomeetri kaugusel West Palm Beachist Floridas.

Dorian liigub väga aeglaselt, umbes kaks kilomeetrit tunnis. Kuigi ennustused on erinevad, kus ja millal orkaan võiks maabuda, on USA idaranniku lõunaosa elanikke hoiatatud, et nad orkaaniks valmistuksid. Võimalik, et orkaan jõuab Floridast kuni Lõuna- ja Põhja-Carolinani.