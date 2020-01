VIDEO | Eestlased Austraalias: kõik päikeseloojangud on punased ning sinine taevas asendunud halliga

Ehkki Austraalia läänerannikul on tuleoht ja ka kahjustused olnud seni väiksemad kui idarannikul ja lõunas, põles üsna suur ala ka Perthi põhjapoolsete linnaosade juures. Sealt tuli inimestel evakueeruda ning osa hooneid põles maha, rääkis Kangilaski.

Ta lisas, et ohupiirkonnad muutuvad väga kiiresti. "Kus täna ohtu pole, seal võib homme juba olla. See hoiab inimesi ärevuses. Eks algul tundus, et see läänerannikut niisama palju ei ähvarda, nüüd on oht nii mõnelgi pool väga kõrge ja teed suletud," rääkis Kangilaski. "Kui õigel ajal evakueeruda ei suudeta, siis tuleb pigem koju jääda ja oodata, et oht mööduks."

Depressiivsed uudised

Austraalias elav eestlanna Saare Thom ütles, et elab idakaldal tulekahjudest eemal, Brisbane’i linnast umbes 40 kilomeetri kaugusel. “Mul pole õnneks tulekahjudega väga kokkupuudet olnud, kuid see mõjutab ikka pisut igapäevaelu,” lausus ta. Näiteks valitseb riigis täielik keeld tuld teha. Isegi oma aias ei tohi lõket teha. Lisaks peab tolmu ehk tuhka tihedamalt pühkima. Tuhk rändab inimeste kodudeni mitmekümne kilomeetri kauguselt. “Palju endiseid lemmikuid telkimis- ja matkamiskohti on maha põlenud,” lisas ta.

Päikeseloojangud on kõik punased, sinise taeva asemel näeb ühtlaselt halli tooni. “Viimase poole aasta jooksul saab vihmasajud vaid ühe käe sõrmedel kokku lugeda, mis on väga ebatavaline,” lausus Thom.