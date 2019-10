VIDEO | Eestlane Tšiilis: mäss jätkub ja inimesed tänaval laamendavad

"Videod demonstreerivad täpselt kui segane siin olukord on. Üldiselt inimesed üksteist siin ei ründa vaid on valituse vastu meelestatud, kuid on ka erandeid," ütles kohal viibiv eestlane.

Meile kirjutas ka teine eestlane Tšiilist, kes teatas: "Ise elan Concepciónis (San Pedro de la Paz) aga liigun suht igapäevaselt Valdiviast kuni Santiagoni. Hetkel ikka tundub, et asi hakkab rahunema maha vaikselt."

Delfi lugeja foto

CNN-i teatel ei piisanud president Sebastián Piñera vabandusest vägivallatsejate rahustamiseks. Seni on hukkunud vähemalt 18 inimest.

Pealinna Santiago kesklinnas käis märul kuuendat päeva järjest ja ametiühinguorganisatsioonid kutsusid üldstreigile. Politsei vastas pisargaasi kummikuulide ja veekahuritega. Suured osad Santiagost on halvatud.

Teisipäevaõhtuses telepöördumises vabandas president Piñera aastakümneid akumuleerunud probleemide eest ja tegi teatavaks uue sotsiaalse ja majandusliku programmi.

President lubas sotsiaal- ja majandusreforme, et tegelda probleemidega, mis on rahutuste keskmes: madalad pensionid, kallis meditsiin, kallid ravimid ja ebastabiilne elektri hind.

Piñera lubadused ei ole aga rahva rahustamiseks mõjunud. Protestid said alguse nüüdseks tühistatud metroopiletite hinnatõusust, aga on nüüd esile toonud tavaliste tšiillaste sügaval peituva viha majanduskasvu viljadest ilmajätmise pärast.

Pinged eskaleerusid eile, kui San Pedro de la Pazi linnas sõitis tundmatu sõiduk rahva hulka ja hukkus kaks inimest, kellest üks oli nelja-aastane laps.