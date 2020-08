VIDEO | Eesti kodanik ning ta sõber peeti kinni kumminuiadega Valgevene omonlaste poolt

Vene Delfi sai ühendust Bašmakovi isaga, kes kuulis poja vahistamisest sõprade kaudu. "Vahistamise hetkel oli poeg abikaasaga, aga teda ei võetud kaasa, sest ta läks paanikasse," rääkis mees. Videost on näha, kuidas Valgevene eriüksus Omon viib kaasa Bašmakovi ning ta sõbra.

Edgar oli läinud Valgevenesse, kuna ta ema on sealt ning mees soovis protestijaid toetada. "Ta muretseb Valgevene tuleviku pärast," selgitas isa.

Kaks päeva Minski arestimajas viibinud Bašmakov viidi järgmisesse vanglasse, kus olid väidetavalt paremad tingimused. Välismeedia vältel on nelja protestiöö käigus vahistatud umbes 6700 inimest.

"Nad ei lubanud mu pojal helistada, ta ei saanud kellegagi ühendust võtta. Me ei saanud midagi teha. Üritasime avalikkust teavitada, üks Edgari tuttav lõi petitsiooni, et ta vabastataks. Juba 6000 inimest on selle allkirjastanud," kõneles mehe isa. Ka välisministeerium olevat Edgari isaga ühendust saanud, kuid ei pakkunud konkreetset viisi Edgari abistamiseks.

Edgar Bašmakov on 30-aastane, ta on töötanud ja õppinud Suurbritannias. Viimastel aastatel on ta elanud Soomes, mees sündis Pärnus.