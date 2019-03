VIDEO | Eesti filmimehed olid Uus-Meremaa mošeetulistamise keskmes: siin on nagu sõjakoldes

"Oleme Christchurchi kesklinnas ning loetud tunnid tagasi toimus siin massimõrv. Nimelt 28-aastane Austraalia kodanik avas mošees tule. Veelgi hullemaks teeb asjaolu see, et mõrvar filmis ja tegi livestreami sellest Facebooki vahendusel. Ta käis ka korduvalt autos oma relvi laadimas ning naases mošeesse, et seal vigastatud inimesi kindlalt hukata. Tal õnnestus mošeest ka põgeneda, kuid väidetavalt on politseil õnnestunud ta siiski kinni pidada," kirjeldab Laumets hirmuäratavaid teateid maakera teiselt poolelt.

Elu linna südames on Laumetsa vältel nagu sõjakoldes, väidetavalt on leitud sealt ka üks pomm. Koolid, muuseumid ja kõik muud avalikud kohad on kinni pandud.

Loe juhtunust täpsemalt SIIT. Teadaolevalt on hukka saanud 49 inimest, kinni on peetud kolm meest ja üks naine.

Pais ja Laumets on Uus-Meremaal vedamas selle aasta lõpus teleekraanidele paisatavat filmi rännakutest Uus-Meremaal, mis kannab nime "Kääbikute radadel". Nende tegemisi saab jälgida nii Facebooki kui ka kodulehe vahendusel.