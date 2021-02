VIDEO | Dubai valitseja tütar printsess Latifa süüdistab salaja tehtud videos isa enese vangistuses hoidmises

35-aastane printsess Latifa süüdistas oma isa enese vangistuses hoidmises alates 2018. aastast, kui ta püüdis Dubaist põgeneda, vahendab BBC News.

Printsess Latifa ütles salaja salvestatud videos, et kardab oma elu pärast. Video kutsus esile üleskutseid üle maailma, et ÜRO juhtumit uuriks.

ÜRO inimõiguste ülemkomissar on nüüd reageerinud ja andnud mõista, et esitab AÜE-le printsessi kohta küsimusi. ÜRO meelevaldse kinnipidamise töögrupi esindaja ütles, et võidakse alustada juurdlust, kui printsess Latifa videot on analüüsitud.

Dubai valitseja šeik Mohammed on üks rikkamaid riigipäid maailmas. Ta on ka AÜE asepresident. Ta on üles ehitanud ülimalt eduka linna, aga aktivistide sõnul ei sallita seal mingit teisitimõtlemist ja kohtusüsteem diskrimineerib naisi.

Printsess Latifa püüdis 2018. aasta veebruaris sõprade abil Dubaist põgeneda, et alustada mujal uut elu.

„Mul ei lubata autot juhtida, mul ei lubata reisida ega Dubaist üldse lahkuda,” ütles printsess Latifa enne põgenemist salvestatud videos.

Vaid päevi pärast põgenemist võtsid relvastatud mehed printsess Latifa laeval India ookeanil taas kinni. Ta viidi tagasi Dubaisse, kus ta viibib tänaseni.

Šeik Mohammed on öelnud, et tegutseb ainult tütre huvides. Dubai ja AÜE on teatanud, et printsess Latifa on ohutult perekonna hoole all.

2019. aastal põgenes koos kahe lapsega Londonisse printsess Latifa kasuema, printsess Haya Bint Al Hussain.

Printsess Latifa salvestatud videod sai oma valdusse BBC saade „Panorama”. Videod on salvestatud mitme kuu vältel telefoniga, mis talle salaja üle anti umbes aasta pärast tema kinnivõtmist ja tagasi Dubaisse viimist. Naine salvestas need tualetis, sest seal on tema sõnul ainus uks majas, mida saab lukustada.

Videotes rääkis printsess Latifa, et võitles sõdurite vastu, kes ta India ookeanil kinni võtsid, lüües neid ja hammustades ühe mehe kätt nii, et ta karjus.

Printsess Latifa sõnul anti talle mingit uimastavat ainet ja ta kaotas teadvuse. Ta ei ärganud enne, kui eralennuk Dubais maandus.

Teda hoitakse üksi villas ligipääsuta arsti- ja õigusabile. Villa uksed ja aknad on suletud ning seda valvavad politseinikud.