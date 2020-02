VIDEO | Donald Trump: aasta parim film on Lõuna-Koreast. Mida põrgut see tähendab?

„Parasiidist” sai varem sel kuul esimene võõrkeelne film, mis sai Hollywoodi peaauhinna, ning võitis lisaks veel kolm Oscarit, vahendab Reuters.

„Muuseas, kui halvad olid Akadeemia Auhinnad sel aastal? Kas te nägite seda? „Ja võitja on film Lõuna-Koreast.” Mida põrgut see tähendab? Meil on piisavalt probleeme Lõuna-Koreaga kaubandusega. Selle peale annavad nad neile aasta parima filmi? Kas see oli hea? Ma ei tea. Teate, ma ootan midagi nagu... võtame „Tuulest viidud”. Kas me saame nagu „Tuulest viidud” tagasi, palun? „Päikeseloojangu puiestee”? Nii palju suurepäraseid filme. „Võitja on Lõuna-Koreast.” Ma arvasin, et see on parim välismaa film, eks? Parim välismaa film. Ei, kas seda on kunagi varem juhtunud? Ja siis on Brad Pitt. Ma pole kunagi tema suur fänn olnud. Ta tõusis püsti ja tegi väikese ninatarga avalduse. Väike ninatark. Ta on väike ninatark,” lausus Trump.