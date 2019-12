VIDEO | Delfi Londonis: kampaaniat tegevad leiboristid hoiatavad Boris Johnsoni võidu eest

Intervjuu toimus Londonis Uxbridge´i äärelinnas ehk peaminister Boris Johnsoni enda valimisringkonnas.

"Meie riik on väga kriitilise tähtsusega teelahkmel," rääkis protestija Beadie Finzi. "Nii koduses poliitikas kui suhetes ülejäänud maailmaga. Ja me ei saa lubada endale veel nelja aastat parempoolset tooride valitsust. See oleks katastroofiline. Vaesus ja ebavõrdsus kodus ja lisaks katastroof meie suhetes maailmaga."

Naine tõi konservatiivide räpase valimistaktika näiteks novembris päevavalgele tulnud skandaali, kus hindudest valijatele suunatud SMS-reklaamides hoiatati leiboristide eest, kes olevat moslemiarmastajad.