VIDEO | Californias kuulutati maastikupõlengute tõttu välja eriolukord kogu osariigis

Enam kui tosinast põlengust kõige hullema, Kincade’i põlenguga võitleb umbes 3000 inimest. Maastikupõlengud on kahjustanud või hävitanud ligi 400 ehitist, vahendab Reuters.

„Kõik käed keskenduvad Kincade’ile,” ütles Newsom ajakirjanikele pärast kohtumist evakuatsioonikeskuse elanikega Sonoma maakonnas Petalumas.

Newsomi sõnul on põlenud 20 230 hektarit ja tuld õhutab tuul, mille kiirus on puhanguti 40 meetrit sekundis.

Umbes 180 000 inimesele on antud kohustuslik evakuatsioonikäsk muu hulgas Healdsburgi ja Windsori linnades Santa Rosast põhjas, mis jäävad leekide teele.

207 ruutkilomeetril möllava Kincade’i põlengu teele on jäänud 79 ehitist. Inimohvreid siiski ei ole.

Energiafirma Pacific Gas & Electric Corp lülitas laupäeva õhtul tugeva tuule ennustuste tõttu välja elektri umbes 940 000 kliendil 43 maakonnas, et vähendada uute põlengute puhkemise ohtu. Voolukatkestus võib kesta kaks päeva.

Kuberner kritiseeris energiafirmat teravalt, väites, et ahnuse ja vale juhtimise tõttu on infrastruktuur jäänud uuendamata, samas kui tuleoht on viimase aastakümne jooksul pidevalt suurenenud.

PG&E esitas jaanuaris pankrotiavalduse, viidates miljardite dollarite väärtuses tsiviilnõuetele tulekahjude tõttu, mille ettevõte on väidetavalt põhjustanud.