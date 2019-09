VIDEO | California laevapõlengus hukkus vähemalt 8 inimest, 26 on kadunud

Neli surnukeha leiti esmaspäeval ja neid ei ole veel tuvastatud, mis Santa Barbara šerifi Bill Browni sõnul võtab aega. Veel nelja surnukeha nähti ookeanipõhjas Conceptioni-nimelise laeva juures, vahendab CNN.

Pardal oli kokku 39 inimest – 33 reisijat ja kuus meeskonnaliiget, teatas USA rannikuvalve kapten Monica Rochester. Kadunud on 26 inimest. Rochesteri sõnul tuleb valmis olla kõige halvemaks.

Päästa õnnestus viis meeskonnaliiget, kes olid ärkvel ja hüppasid leegitsevalt laevalt vette, teatas Rochester. Reisijad olid alumisel tekil, mida kasutatakse peamiselt magamiseks.

„Raport, mis meil on, ütleb, et nad jäid tulelõksu,” ütles rannikuvalve esindaja Aaron Bemis. „Tuli oli nii äge, et isegi kui see oli kustutatud, ei saanud me aluse pardale minna ja otsime praegu ellujäänuid. See kestab siiani.”

Laeva süttimise põhjus ei ole teada. Seni mingi kriminaalse teo kohta tõendeid ei ole.

Santa Barbara tuletõrje esindaja Mike Eliasoni sõnul põles laev maha kuni veepiirini.

Laev asus umbes 30 kilomeetri kaugusel mandrist Santa Cruzi saare lähedal.

Kustutamise ajal vajus laev umbes 20 meetri sügavusele põhja ja pööras põhja ülespoole.

Põleng sai alguse kohaliku aja järgi kell 3.14. Tuletõrjujad olid kohal 15 minutiga.