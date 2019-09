VIDEO | California laevapõlengus hukkus vähemalt 25 inimest, 9 on kadunud

USA rannikuvalve esindaja Matthew Krolli sõnul on leitud 25 surnukeha. Kuuest meeskonnaliikmest viis päästsid end täispuhutava kummipaadiga, vahendab Associated Press.

Pardal oli kokku 39 inimest – 33 reisijat ja kuus meeskonnaliiget, teatas USA rannikuvalve kapten Monica Rochester. Rochesteri sõnul tuleb valmis olla kõige halvemaks.

Päästjad leidsid alguses neli surnukeha ja 16 toodi veest välja hiljem. Veel viis surnukeha on leitud, aga ei ole ohtlike tingimuste tõttu laeva all välja toodud.

„Raport, mis meil on, ütleb, et nad jäid tulelõksu,” ütles rannikuvalve esindaja Aaron Bemis. „Tuli oli nii äge, et isegi kui see oli kustutatud, ei saanud me aluse pardale minna ja otsime praegu ellujäänuid. See kestab siiani.”

Laeva süttimise põhjus ei ole teada. Seni mingi kriminaalse teo kohta tõendeid ei ole.

Santa Barbara tuletõrje esindaja Mike Eliasoni sõnul põles laev maha kuni veepiirini.

Laev asus umbes 30 kilomeetri kaugusel mandrist Santa Cruzi saare lähedal.

Kustutamise ajal vajus laev umbes 20 meetri sügavusele põhja ja pööras põhja ülespoole.

Põleng sai alguse kohaliku aja järgi kell 3.14. Tuletõrjujad olid kohal 15 minutiga.