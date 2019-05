VIDEO | Budapestis uppunud turistilaev pööras ootamatult ette kõrval liikunud suuremale alusele

Politsei teatas täna, et väike jõeäärsete vaatamisväärsustega tutvumiseks mõeldud laev Hableány („Merineitsi”) põrkas eile õhtul kohaliku aja järgi kell 21.05 Margiti silla all kokku suurema laevaga Sigyn, mis kuulub ettevõttele Viking, vahendab Associated Press.

„Mõlemad laevad suundusid põhja poole ... ja kui nad jõudsid Margiti silla kahe samba vahele, pööras Hableány mingil põhjusel Vikingi laeva ette. Kui Viking sellega kokku puutub, lükkab ta selle ümber ja umbes seitsme sekundiga, pöördudes küljele, see uppus,” ütles Budapesti päästeameti juht Zsolt Gábor Palotai ajakirjanikele.

Video näitas, et kaks alust liikusid lähestikku teineteise kõrval, kui sillale lähenesid. Esialgu pole selge, mis kokkupõrke põhjustas.

„Mitmed inimesed kukkusid Hableányilt vette,” ütles politseikolonel Adrián Pál.

Kindlalt on teada seitsme inimese hukkumine ja 21 on endiselt kadunud. Seitse päästeti õnnetuskohal. Politsei teatel ei kandnud keegi päästevesti.