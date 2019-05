VIDEO | Budapestis on turistilaeva ümbermineku järel Doonaul hukkunud vähemalt seitse ja kadunud 19 inimest

Õnnetus leidis aset kohaliku aja järgi eile kella 22 ajal, vahendab BBC News.

Uppunud laeva nimi on Hableány ehk Merineitsi. Laeval on kaks tekki ja see mahutab 45 inimest.

Foto: Zoltan Mihadak, EPA

Lõuna-Korea välisministeerium kinnitas, et kadunud on 19 riigi kodanikku, ja teatas, et Ungarisse kavatsetakse saata oma ametnikud.

Seitse inimest päästeti ning viidi alajahtumise ja šoki sümptomitega haiglasse.

Suur päästeoperatsioon kestis öö läbi. Jõel toimusid ostingud mitu kilomeetrit allavoolu.

Päästjad leidsid Hableányi pärast mitmeid tunde kestnud otsinguid jõe põhjast Margiti silla juurest, teatas kohalik meedia.

Päästjad hoiatasid, et mida kauem aega kulub, seda kaugemale tugev vool inimesi kannab, mis vähendab võimalusi ellujäänuid leida.

Kogu laevaliiklus Doonaul Budapestist lõunas peatati.