VIDEO | Briti valitsus hoiatab: koroonaviirus levib kiiremini, kui oodati

Viiruse levik pealinnas Londonis on ülejäänud riigist mõne nädala ees, lisas Khan, vahendab CNN.

„Valitsus ja valitsuse nõuandjad ütlesid mulle, et London on ülejäänud riigist mõne nädala ees ning viis, kuidas see viirus levib, on kiirem, kui valitsus ja nõuandjad arvasid,“ ütles Khan intervjuus ITV hommikuprogrammile.

„Me suudame mõista, miks London on ülejäänud riigist ees, meie ühendatuse, meie ülemaailmse reisimise, meie tiheduse tõttu,“ ütles Khan, tuues välja, et Londonis on seni viirusesse surnud 23 inimest.

„Ma arvan, et valitsuse antud nõu on nüüd õige nõu… me peame astuma mõistlikke samme, et vältida viiruse kiiremat levikut,“ ütles Khan.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas enne seda uutest meetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja soovitas vältida igasugust mittevajalikku kontakti.

„Nüüd on aeg kõigi jaoks lõpetada mittehädavajalikud kontaktid teistega ja peatada kogu mittevajalik reisimine,“ ütles Johnson. „Meil on vaja, et inimesed hakkaksid töötama kodus, kus nad vähegi saavad, ja te peaksite vältima pubisid, klubisid, teatreid ja muid seltskondlikke kohti.“

Koroonaviirus COVID-19

